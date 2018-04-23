Ялтинский морпорт намерен поднять стоимость стоянки судов

18:59 25.09.2018 0 комментариев Крым

Ялтинский морской порт в оккупированном Крыму намерен увеличить стоимость стоянки стоянки судов.

Об этом сообщили в пресс-службе оккупационного правительства Крыма, сообщает Ялта 24.

Однако, вопрос планируется отработать с антимонопольной службой.

"Виталий Нахлупин проинспектировал выполнение поручений, данных в прошлом месяце Ялтинскому морскому торговому порту, в частности по увеличению оплаты стоимости стоянки судов. Руководство порта ссылается на существующее решение Федеральной антимонопольной службы России о том, что, занимая монопольное положение, ялтинский порт не может значительно увеличивать стоимость стоянки. В связи с этим рекомендовано отработать вопрос с Управлением ФАС и для решения данной проблемы исключить из списка монополистов Ялтинский порт", - говорится в сообщении пресс-служьы.

Кроме порта были проинспектированы развлекательные объекты на набережной Ялты. В частности, после ликвидации  незарегистрированного аттракциона, металлическая конструкция осталась, что портит внешний облик набережной.

Виталий Нахлупин отметил, что количество  незарегистрированных объектов на набережной Ялты не уменьшилось, и их локации не изменились и пообещал разбираться по каждой точке отдельно. 

К решению проблемы с незарегистрированными объектами решил подключить группау волонтеров, которые каждый день будет делать фотоотчеты и видеоотчеты с указанием локаций незаконных объектов.

Как сообщалось, оккупированный Крым и Сирия разрабатывают соглашения о сотрудничестве, предусматривающие создание рабочей комиссии и торговых домов, а также намерены наладить портовое сообщение.



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