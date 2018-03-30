В Украину прибыл уже второй по счету тепловоз TE33AC "Тризуб" General Electric, произведенный специально для "Укрзализныци".

Судно BBC ELBE прибыло в порт Черноморск вчера, 24 сентября. Сегодня стартовала отгрузка локомотива. Об этом ЦТС сообщили в главной диспетчерской ГП МТП "Черноморск".

Судно под флагом Антигуа и Барбуда вышло из американского порта Норфолк 7 сентября, следовательно, весь путь до Украины был преодолен за 17 дней.

Отметим, что второй "Тризуб" прибыл даже раньше, чем прогнозировал и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Напомним: General Electric Тризуб поставили на рельсы.