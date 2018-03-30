В Украину прибыл второй локомотив General Electric
|17:52 25.09.2018
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|Украина
В Украину прибыл уже второй по счету тепловоз TE33AC "Тризуб" General Electric, произведенный специально для "Укрзализныци".
Судно BBC ELBE прибыло в порт Черноморск вчера, 24 сентября. Сегодня стартовала отгрузка локомотива. Об этом ЦТС сообщили в главной диспетчерской ГП МТП "Черноморск".
Судно под флагом Антигуа и Барбуда вышло из американского порта Норфолк 7 сентября, следовательно, весь путь до Украины был преодолен за 17 дней.
Отметим, что второй "Тризуб" прибыл даже раньше, чем прогнозировал и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
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