На пятом году война между Украиной и Россией, которая до сих пор ограничивалась наземными военными действиями за контроль над Донбассом, рискует перекинуться на Азовское море.

Об этом говорится в статье на аналитической платформе Stratfor, передает ВВС Украина.

Издание поясняет, что после потери Крыма Азовское море стало критически важным для украинской экономики, поскольку через него проходит 80% экспорта.

Усиление военного присутствия обеих стран в Азовском море было частично спровоцировано решением Москвы построить мост, который соединил аннексированный Крымский полуостров с Россией.

В частности высота моста не позволяет проход судов типа Panamax, на которые в 2016 году приходилось 23% перевозок.

Проблема усилилась после июля 2017 года, когда Россия начала блокировать проход судов по направлению к и от украинских портов на Азове.

"Мост позволил России преследовать украинские суда, - пишет Stratfor. - Растущая напряженность может привести к взрыву в Азовском море, особенно, если Соединенные Штаты будут иметь влияние на конфликт".

По мнению издания, хотя Россия имеет большое военное присутствие на море, твердая поддержка Киева со стороны США может изменить ситуацию.

Напомним: В России рассказали о "определенных последствиях" разрыва договора по Азовскому морю.