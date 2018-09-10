Твердая поддержка Киева со стороны США может изменить ситуацию на Азовское море

17:39 25.09.2018 0 комментариев Крым

На пятом году война между Украиной и Россией, которая до сих пор ограничивалась наземными военными действиями за контроль над Донбассом, рискует перекинуться на Азовское море.

Об этом говорится в статье на аналитической платформе Stratfor, передает ВВС Украина.

Издание поясняет, что после потери Крыма Азовское море стало критически важным для украинской экономики, поскольку через него проходит 80% экспорта.

Усиление военного присутствия обеих стран в Азовском море было частично спровоцировано решением Москвы построить мост, который соединил аннексированный Крымский полуостров с Россией.

В частности высота моста не позволяет проход судов типа Panamax, на которые в 2016 году приходилось 23% перевозок.

Проблема усилилась после июля 2017 года, когда Россия начала блокировать проход судов по направлению к и от украинских портов на Азове.

"Мост позволил России преследовать украинские суда, - пишет Stratfor. - Растущая напряженность может привести к взрыву в Азовском море, особенно, если Соединенные Штаты будут иметь влияние на конфликт".

По мнению издания, хотя Россия имеет большое военное присутствие на море, твердая поддержка Киева со стороны США может изменить ситуацию.

Напомним: В России рассказали о "определенных последствиях" разрыва договора по Азовскому морю.



Ещё на эту тему:

15:58 25.09.2018
В оккупированном Крыму эскадрилья «Ночных охотников» из Ростовской области "уничтожила" беспилотные летательные аппараты
15:39 25.09.2018
Эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на аэродромы оккупированного Крыма
14:15 25.09.2018
В России рассказали о "определенных последствиях" разрыва договора по Азовскому морю
13:37 25.09.2018
На Международном Военно-Морском Симпозиуме в США обсуждали агрессию России в Азовском и Черном морях
10:59 25.09.2018
«Донбас» і «Корець» в Маріуполі: РФ і цього разу не втрималася від провокацій та фейків / Фото
09:59 25.09.2018
Что изменят украинские военные корабли в Азовском море / Фото
09:39 25.09.2018
Украинские военные корабли пришли в порт Мариуполя / Фото
08:15 25.09.2018
Структура военно-морской базы в Азовском море будет построена по принципу морских портов
07:45 25.09.2018
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море / Фото
07:31 25.09.2018
Рыболовное сообщество призывает органы власти обеспечить право на безопасный промысел на Черном и Азовском море
17:15 24.09.2018
Экипаж подлодки "Новороссийск" учился экстренно погружаться и всплывать
11:25 24.09.2018
Полсотни самолетов и десяток кораблей -- очередные учения ЮВО России в Черном море
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 25.09.2018
Союзники НАТО считают, что реформы в Грузии являются впечатляющими и должны продолжаться
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Все новости страны
Молдова Молдова
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
12:30 25.09.2018
Молдавские военные примут участие в Миссии ЕС по обучению сил обороны и безопасности Мали
19:30 24.09.2018
"Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц
13:20 24.09.2018
Президент Молдовы временно отстранен от исполнения обязанностей
Все новости страны
Россия Россия
20:20 25.09.2018
Россия перед угрозой сепаратизма – «слабое звено» Дальний Восток
15:29 25.09.2018
Польша построит канал через Вислинскую косу вопреки сопротивлению РФ / Карта
14:59 25.09.2018
Немецкая управляющая компания ECE свернула бизнес в России
10:18 25.09.2018
Страны ЕС согласовали новый принцип введения санкций против РФ за химоружие
Все новости страны
Румыния Румыния
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
Все новости страны
Турция Турция
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
Все новости страны
Украина Украина
20:59 25.09.2018
Оккупанты признали что Джемилев остается лидером крымских татар причем безоговорочным
20:40 25.09.2018
В список "крымоненавистников" включили членов Меджлиса крымскотатарского народа
19:59 25.09.2018
"Власти" Крыма запросили у Путина 150 млрд на «приведение в нормативное состояние» половины дорог
19:39 25.09.2018
В оккупированном Крыму туристов посчитали "по науке"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс