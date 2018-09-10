Совет российских соотечественников пожаловался в ООН на проблемы "российского Крыма"
|18:18 25.09.2018
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|Крым
Проблемы "российского Крыма", в частности, последствия транспортной и водной блокад аннексированного Россией полуострова, впервые были озвучены на международной арене во время сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Об этом сегодня, 25 сентября, рассказал член т.н. "Международного совета российских соотечественников" Александр Молохов, сообщил Крыминформ.
«Мы говорили о том, что на самом деле, с точки зрения самих ООНовских структур, санкции в отношении Крыма незаконны. Об этом говорил спецпосланник ООН по санкциям господин Джозе Риз в докладе. Мы обращали внимание на транспортную блокаду полуострова, на информационную, на водную, энергоснабжение. То есть обратили внимание на все эти болевые точки, о которых мы с вами прекрасно знаем, но об этом впервые услышали на международной площадке ООН», – рассказал он.
Молохов отметил, что «добраться до микрофона» было непросто. Он добавил, что крымчане наблюдали за реакцией представителя Украины на его выступление. По словам Молохова, это был «некоторый шок».
Также на 39-й сессии по правам человека выступит еще один член Международного совета российских соотечественников Сергей Пинчук. Темой его доклада станет нарушение прав крымских татар Украиной на украинской же территории, сообщает Крыминформ.
Как сообщалось, ранее Швейцария отказала в визе "замминистру образования" из оккупированного Крыма.
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