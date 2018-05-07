В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
|18:38 25.09.2018
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|Армения
Политический блок "Мой шаг", возглавляемый премьером страны Николом Пашиняном, одерживает уверенную победу на выборах в Cовет старейшин Еревана.
По предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссии Армении, "Мой шаг" набрал 81,5% голосов, сообщает ВВС.
Выборы в совет старейшин прошли в армянской столице 23 сентября. Совет выполняет роль парламента города и именно его члены ответственны за избрание мэра. Кандидатом в градоначальники от того же блока "Мой шаг" стал известный актер и шоумэн Айк Марутян.
Выборы в совет старейшин можно назвать генеральной репетицией перед скорыми внеочередными парламентскими выборами, считает политолог научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.
Совет старейшин и сам мэр города не имеют большого политического веса, говорит политолог. Этим и обусловлена кандидатура Марутяна в мэры города - он известный населению человек, лояльный новым властям. Политических тяжеловесов из своей партии Пашинян прибережет для парламентских выборов, отмечает Микаелян.
По его словам, победа на муниципальных выборах была нужна правящему блоку для легитимизации своей власти после революции весной 2018 года. Показав на муниципальных выборах, что у блока "Мой шаг" есть политический капитал в стране, Пашинян и его соратники будут настаивать на скорейшем проведении внеочередных парламентских выборов, считает Грант Микаелян.
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