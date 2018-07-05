Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
|17:17 25.09.2018
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|Молдова
Президент Молдовы Игорь Додон 26 сентября поедет в Москву с официальным визитом.
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, передает Европейская правда.
В Москве Додон намерен встретиться с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента РФ по связям с Молдовой Дмитрием Козаком.
Сразу после Москвы молдавский лидер планирует отправиться на заседание совета глав государств СНГ, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин. Саммит пройдет в Душанбе 27-28 сентября.
Напомним, что предыдущая встреча Додона с Козаком, анонсированная Москвой 12 сентября, не состоялась. Сам Додон говорил, что планирует осуществить официальный визит в Москву в октябре.
Напомним: "Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц.
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