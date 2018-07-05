Президент Молдовы Игорь Додон 26 сентября поедет в Москву с официальным визитом.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, передает Европейская правда.

В Москве Додон намерен встретиться с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента РФ по связям с Молдовой Дмитрием Козаком.

Сразу после Москвы молдавский лидер планирует отправиться на заседание совета глав государств СНГ, в котором примет участие российский лидер Владимир Путин. Саммит пройдет в Душанбе 27-28 сентября.

Напомним, что предыдущая встреча Додона с Козаком, анонсированная Москвой 12 сентября, не состоялась. Сам Додон говорил, что планирует осуществить официальный визит в Москву в октябре.

Напомним: "Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц.