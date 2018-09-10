Оккупационные "власти" Крыма ждут заключения от Росприроднадзора по поводу запуска завода.

" Вице-премьер" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк считает, что говорить о запуске завода можно уже в ближайшее время, сообщают Примечания.

«Мы ждем заключения от Росприроднадзора по поводу запуска завода. По поручению Дмитрия Николаевича Козака, Минприроды РФ признано единственным федеральным органом, который разработает и представит методические рекомендации по возобновлению работы предприятия и дальнейшего функционирования кислотонакопителя», — рассказал Гоцанюк.

По его словам, на предприятии в настоящее время проходит инвентаризация газоочистных систем, при необходимости специалисты меняют фильтрующие каналы.

«Думаю, в скором времени мы сможем говорить о запуске завода», — заключил Юрий Гоцанюк.

Напомним, дети, эвакуированные в крымские санатории после химических выбросов, вернулись в город и с завтрашнего дня выйдут на учебу.