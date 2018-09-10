Строительство парка «Патриот» в оккупированном Севастополе отложили у Минобороны РФ нет лишних денег
|16:36 25.09.2018
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|Крым
Строительство филиала парка «Патриот» в оккупированном Севастополе откладывается: из-за событий в Сирии у Минобороны нет лишних денег. Финансирования не предусмотрено даже для начала проектных работ. Но от самой идеи военные пока не отказываются.
Минобороны пока приостановило реализацию проекта в оккупированном Севастополе, сообщил «Примечаниям» член, т.н. Севастопольского регионального штаба ОНФ Григорий Донец со ссылкой на источники в Южном военном округе.
Эту информацию подтвердил собеседник «Примечаний», близкий к командованию ЧФ. «В этом году в бюджет деньги на эти цели не закладывались. Возможно, Минобороны предусмотрит расходы на проектирование и строительство парка в 2019 году», — сообщил наш источник.
Финансирование было временно приостановлено из-за событий в Сирии, уточняет Донец (ранее как эксперт ОНФ он участвовал в обсуждении формата парка в Севастополе) Кроме того, по его словам, пока не определена правовая оболочка парка. Один из вариантов — «Патриот» будет автономной некоммерческой организацией.
При этом наш собеседник отметил, что пока нет даже проекта — есть только невнятный эскиз, в котором перечислены пять кластеров «Патриота».
Напомним, что идею создания парка «Патриот» в аннексированном Севастополе продвигал байкер Хирург, когда стало ясно, что полученные «Ночными волками» в 2015 году от экс-губернатора Сергея Меняйло 267 га земли у горы Гасфорта за 0,1% от ее реальной стоимости МАНО самостоятельно освоить не сможет.
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