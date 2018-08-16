Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
|16:16 25.09.2018
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|Армения
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра Никола Пашиняна. Иск касается защиты чести и достоинства.
Как сообщает пресс-служба Судебного департамента, иск принят 17 сентября, передает NEWS.am.
Какое именно заявление Пашиняна послужило поводом для обращения в суд, не известно. Представитель Кочаряна в суде Айк Аоумян сообщил изданию Hetq.am, что поводом для обращения в суд стало заявление, сделанное во время визита во Францию.
В ходе встречи с представителями армянской общины Франции Никол Пашинян говорил о записи беседы глав СНБ и ССС, в том числе затрагивалось имя Роберта Кочаряна.
Речь, в частности, о следующей цитате: Говорит – неприкосновенный. Что значит неприкосновенный? То есть, можно организовать убийства людей и говорить «я неприкосновенный». Где такое написано?».
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