Эскадрилья ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» вертолетной части армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в оккупированном Крыму, уничтожила беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Экипажи «Ночных охотников» отработали задачи поиска и уничтожения ударных и разведывательных дронов в рамках совместного летного тактического учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны. Атаку беспилотников имитировали расчеты беспилотных летательных комплексов «Форпост», сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Напомним: Полсотни самолетов и десяток кораблей -- очередные учения ЮВО России в Черном море.