В оккупированном Крыму эскадрилья «Ночных охотников» из Ростовской области "уничтожила" беспилотные летательные аппараты
|15:58 25.09.2018
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|Крым
Эскадрилья ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» вертолетной части армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в оккупированном Крыму, уничтожила беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.
Экипажи «Ночных охотников» отработали задачи поиска и уничтожения ударных и разведывательных дронов в рамках совместного летного тактического учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны. Атаку беспилотников имитировали расчеты беспилотных летательных комплексов «Форпост», сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Напомним: Полсотни самолетов и десяток кораблей -- очередные учения ЮВО России в Черном море.
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