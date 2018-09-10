Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на военные аэродромы оккупированного Крыма, где в течение недели проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО.

В едином замысле тактических розыгрышей учебно-боевые задачи отработают корабли Черноморского флота, передает Министерство обороны Российской Федерации.

В совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.