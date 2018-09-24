Польша построит канал через Вислинскую косу вопреки сопротивлению РФ / Карта

15:29 25.09.2018 0 комментариев Россия

Председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский уверен, что Польша уже в этом году начнет строительство канала через Вислинскую косу, против которого жестко протестует Россия.

Качиньский верит, что «первая лопата» под канал на Вислинской косе будет выкопана еще во время нынешней избирательной кампании, сообщает «Польское радио», передает GuildHall.

По его словам, строительство судоходного канала на Вислинской косе покажет, что «времена, когда русские диктовали полякам, что им можно делать на польской территории, а что нет, завершились».

«Эта инвестиция важна для статуса Польши. Польша окончательно должна сбросить с себя любые остатки статуса зависимого государства», — заявил политик.

Он отверг претензии России по поводу возможного экологического ущерба в результате строительства канала.

«Я бы напомнил о Nord Stream-1 и Nord Stream-2. Это широкомасштабное нарушение в Балтийском море экологической безопасности, а здесь угрозы нет никакой», — сказал он.

Польша планирует начать строительство канала через Вислинскую косу в этом году и закончить в 2022 году. Новый канал соединит Калининградский залив с Гданьским. Благодаря каналу в морской порт Эльблонга смогут заходить крупные суда, минуя территориальные воды России. Россия заявляет, что решение польского правительства построить канал – политическое и угрожает экологии и экономике региона.

Материал из Википедии:

Балтийская коса (также Вислинская коса, польск. Mierzeja Wiślana, нем. Frische Nehrung) — узкая полоска суши (коса), отделяющая Калининградский заливот основной части Гданьского залива Длина косы — 65 км (из которых 35 км на северо-востоке принадлежат России (Балтийская коса Калининградской области), остальные — Польше Вислинская коса), ширина — 300—1800 м в средней и южной частях и 8—9 км в северной.

Покрыта песчаными пляжами и частично залесёнными дюнами. Соединена с материком на юго-западном конце (в Польше), с российской стороны отделена от материка судоходным проливом, образовавшимся в результате сильного шторма 10 сентября 1510 года. Северная часть косы называется Пиллауский полуостров.



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