Политзаключенного Чапуха из СИЗО перевезли в больницу

14:28 25.09.2018 0 комментариев Крым

Фигуранта "дела Веджие Кашка" крымскотатарского политзаключенного Асана Чапух вывезли из симферопольского СИЗО в больницу.

Об этом в социальной сети Facebook  сообщила его дочь Эдие Чапух, сообщает QHA

По ее словам, это произошло, вчера 24 сентября.

"Никогда не думала, что так буду радоваться, что отца положили в больницу", - написала дочь политузника. 

Подробностей о состоянии здоровья Чапуха не сообщается.

Как сообщалось, из-за ухудшения состояния здоровья фигурант «дела Веджие Кашка» Асан Чапух был вынужден прекратитил голодовку, которую объявил из-за неоказания ему медицинской помощи.



Ещё на эту тему:

16:43 21.09.2018
Суд в Москве до конца года оставил под арестом крымскотатарских предпринимателей
14:33 21.09.2018
Чубаров в ОБСЕ: преследования крымских татар и украинцев в Крыму - преступления на почве ненависти
07:34 21.09.2018
МИД Украины требует прекратить издеваться над голодающим крымскотатарским политзаключенным
18:39 20.09.2018
Під час затримання Веджіє Кашка вдарили прикладом автомата — Полозов
16:35 20.09.2018
Фигурант "дела Веджие Кашка" пятый день голодает в СИЗО с требованием оказать ему немедленную медицинскую помощь
16:10 20.09.2018
Известного в Крыму врача оштрафовали за "экстремистскую литературу"
20:20 19.09.2018
В ООН призвали РФ прекратить оскорбительные рейды ФСБ по домам крымских татар
15:50 19.09.2018
Активист "Крымской солидарности" вышел из следственного изолятора
07:42 19.09.2018
Крымскотатарский политзаключенный, фигурант "дела Веджие Кашка" 66-летний Асан Чапух третий день держит голодовку
20:20 18.09.2018
Джемилев рассказал о вкладе крымских татар в переговоры относительно Томоса
12:30 18.09.2018
Оккупанты проводят очередной обыск у крымских татар
08:59 17.09.2018
Марлена Мустафаева оккупанты выпустили на свободу
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
18:15 20.09.2018
В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
Все новости страны
Грузия Грузия
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
12:26 21.09.2018
ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты, всего было подано 46 заявок
Все новости страны
Молдова Молдова
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
12:30 25.09.2018
Молдавские военные примут участие в Миссии ЕС по обучению сил обороны и безопасности Мали
19:30 24.09.2018
"Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц
13:20 24.09.2018
Президент Молдовы временно отстранен от исполнения обязанностей
Все новости страны
Россия Россия
15:29 25.09.2018
Польша построит канал через Вислинскую косу вопреки сопротивлению РФ / Карта
14:59 25.09.2018
Немецкая управляющая компания ECE свернула бизнес в России
10:18 25.09.2018
Страны ЕС согласовали новый принцип введения санкций против РФ за химоружие
07:48 25.09.2018
Задержанный в Норвегии российский шпион оказался сотрудником Совета Федерации
Все новости страны
Румыния Румыния
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
Все новости страны
Турция Турция
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
Все новости страны
Украина Украина
17:39 25.09.2018
Твердая поддержка Киева со стороны США может изменить ситуацию на Азовское море
16:56 25.09.2018
«Крымский титан» запустят снова только поменяют фильтры и все
16:36 25.09.2018
Строительство парка «Патриот» в оккупированном Севастополе отложили у Минобороны РФ нет лишних денег
15:58 25.09.2018
В оккупированном Крыму эскадрилья «Ночных охотников» из Ростовской области "уничтожила" беспилотные летательные аппараты
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс