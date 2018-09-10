Фигуранта "дела Веджие Кашка" крымскотатарского политзаключенного Асана Чапух вывезли из симферопольского СИЗО в больницу.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила его дочь Эдие Чапух, сообщает QHA.

По ее словам, это произошло, вчера 24 сентября.

"Никогда не думала, что так буду радоваться, что отца положили в больницу", - написала дочь политузника.

Подробностей о состоянии здоровья Чапуха не сообщается.

Как сообщалось, из-за ухудшения состояния здоровья фигурант «дела Веджие Кашка» Асан Чапух был вынужден прекратитил голодовку, которую объявил из-за неоказания ему медицинской помощи.