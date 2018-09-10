Разрыв договора о сотрудничестве по Азовскому морю между Россией и Украиной будет иметь последствия для обеих стран.

Об этом заявил директор Второго департамента СНГ российского МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС, передает Главред.

"Если они примут такое решение, это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", - сказал Руденко.

Напомним: Развязанная Путиным война в Украине названа «геополитическим разводом столетия».