Школы и детские сады оккупированного Армянска, пострадавшего от химических выбросов завода "Крымский Титан", полностью готовы возобновить свою работу.

Об этом заявил т.н. "вице-премьер" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, сообщают События Крыма.

"В связи с тем, что последнюю неделю показатели вредных веществ в городе не превышали предельно допустимых концентраций, режим чрезвычайной ситуации был отменен. Поэтому у нас есть все основания возвращать детей домой. В понедельник (24 сентября – СК) из оздоровительных учреждений в Армянск вернулись мамы с детьми – в город прибыло порядка 1550 человек. На вторник (25 сентября - СК) запланирован отъезд из лагерей школьников 2-11 классов", – заявил чиновник.

Замглавы правительства оккупированного Крыма также отметил, что спортивные и детские площадки города обработаны водой, а в детских садах и школах организованы влажные уборки. Таким образом, по словам "вице-премьера", уже сегодня в городе будет возобновлен учебно-воспитательный процесс, а в среду, 26 сентября – образовательный.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был отменен.