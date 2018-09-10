Оккупанты возвращают детей в пострадавший от химических выбросов Армянск
|15:15 25.09.2018
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|Крым
Школы и детские сады оккупированного Армянска, пострадавшего от химических выбросов завода "Крымский Титан", полностью готовы возобновить свою работу.
Об этом заявил т.н. "вице-премьер" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, сообщают События Крыма.
"В связи с тем, что последнюю неделю показатели вредных веществ в городе не превышали предельно допустимых концентраций, режим чрезвычайной ситуации был отменен. Поэтому у нас есть все основания возвращать детей домой. В понедельник (24 сентября – СК) из оздоровительных учреждений в Армянск вернулись мамы с детьми – в город прибыло порядка 1550 человек. На вторник (25 сентября - СК) запланирован отъезд из лагерей школьников 2-11 классов", – заявил чиновник.
Замглавы правительства оккупированного Крыма также отметил, что спортивные и детские площадки города обработаны водой, а в детских садах и школах организованы влажные уборки. Таким образом, по словам "вице-премьера", уже сегодня в городе будет возобновлен учебно-воспитательный процесс, а в среду, 26 сентября – образовательный.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации был отменен.
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