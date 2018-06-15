Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
|14:41 25.09.2018
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|Турция
Турецкая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) намерена сотрудничать с Азербайджаном в сфере авиационной и авиакосмической промышленности.
Продукция TUSAŞ представлена на III Международной выставке оборонной промышленности (ADEX-2018) в Баку, передает АА.
На ADEX-2018 экспонируются национальный военный самолет, учебно-тренировочный самолет Hürkuş, БПЛА Anka-S, вертолет T-625, спутники Gokturk-1 и Turksat-6A производства компании TUSAŞ.
В рамках выставки подписан протокол о сотрудничестве между TUSAŞ иНациональной академией наук Азербайджана (НАНА).
Протокол предусматривает сотрудничество НАНА и T USAŞ, в том числе обмен опытом в сфере исследований и разработок.
Глава отдела кадров TUSAŞ Мустафа Аккурт сообщил агентству «Анадолу», что компания не намерена ограничиваться лишь сотрудничеством в научной сфере, и партнерство охватит широкий спектр научно-технологических экосистем.
«Азербайджан будет делиться с нами своим опытом в сфере фундаментальных наук, а мы - знаниями, приобретенными за многие годы практики. Опыт Азербайджана поможет нам в развитии авиационной и авиакосмической промышленности. Турция будет делиться с Азербайджаном своим опытом в таких сферах, как разработки, производство, сертификация и так далее. В будущем мы также сможем наладить сотрудничество с рядом университетов Азербайджана», - сказал Аккурт.
Напомним, в Баку с 25 до 27 сентября будет работать международная оборонная выставка ADEX.
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