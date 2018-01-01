Немецкая ECE ушла с российского рынка управления торговой недвижимостью в России. В штаб-квартире ECE подтвердили, что у нее больше нет в управлении объектов в России, отказавшись от каких-либо уточнений.

Ранее свой местный бизнес закрыли и связанные с ECE общим владельцем онлайн-магазины Quelle и Otto, сообщает РБК.



В России немецкая компания оказывала услуги property management, то есть от имени владельца торгового комплекса отвечала за отношения с арендаторами, вела бухгалтерию, оказывала юридическую поддержку, занималась маркетингом и рекламой. Сама ECE в своей презентации (есть у РБК) указывала, что собрала крупнейший портфель во внешнем управлении: еще год назад это были 417 тыс. кв. м пригодных для аренды площадей (при общей площади объектов 740 тыс. кв. м).

В Московском регионе это были торговые комплексы «Времена года» на Кутузовском проспекте, Dream House в Барвихе, «Золотой Вавилон Ростокино», Mari в Марьино; в Ярославле и Сургуте — «Аура». Прошлым летом компания также взяла в управление Центральный детский магазин на Лубянке.



Для работы в России ECE нашла партнеров: с 2015 года ООО «ЕСЕ Русланд» принадлежала на паритетных началах немецкой ECE Projektmanagement International GmbH и фонду Avica, основанному экс-владельцем «Тройки Диалог» Рубеном Варданяном и собственником девелоперской RD Group Гагиком Адибекяном. В этом году партнеры разделили бизнес — Варданяну отошли бизнес-центры, а Адибекяну — торговые комплексы. Вместе с торговыми комплексами в RD Group перешло и управление этими объектами, объясняет собеседник на рынке коммерческой недвижимости. В RD Group и пресс-службе Рубена Варданяна не ответили на запрос РБК.



Компания ECE была создана в 1965 году немецким предпринимателем Вернером Отто, основавшим также концерн посылочной торговли Otto Group. С 2000 года компанией управляет сын Вернера Александр. В 2018 году он занял 127-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes — состояние Александра Отто оценивается в $11,8 млрд.

