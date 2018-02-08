Третья Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018 начала работу в Баку. Участие в ввыставке, которая пройдет с 25 по 27 сентября в Бакинском Экспо-центре, принимают участие 224 компании из 29 стран.

ADEX - это одно из самых широкомасштабных мероприятий, организуемых для демонстрации вооружения и военной техники. На выставке будут представлены современное оружие и оборудование, сообщает Oxu.Az

С национальными группами на выставке ADEX 2018 выступают Азербайджан, Турция, Россия, Израиль, Беларусь, Сербия, Украина, Франция и другие страны. Образцы ракетных систем для сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, военных морских судов, парашютного снаряжения, авиационной техники, систем БЛА, стрелкового и артиллерийского оружия, а также различного рода боеприпасов, симуляторов и многое другое представили ведущие компании из Италии, Болгарии, Китая, Нидерландов, Литвы и др.

Наряду с другими секторами в этому году широко представлен сектор военно-авиационной промышленности, в котором принимают участие такие всемирно известные корпорации, как «МИГ», «Сухой», Leonardo, ОАК, «Мотор Сич», «Российские вертолеты», Aeronautics Group и другие.

Выставка, инициатором и организатором которой является Министерство оборонной промышленности, поддерживается Министерством обороны Азербайджанской Республики.

В качестве организатора выставки выступает компания Caspian Event Organisers (CEO).

Как сообщалось ранее, Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов.