Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко провел ряд встреч с командующими ВМС стран НАТО в ходе 23-го Международного Военно-Морского Симпозиума в США.

Об этом сообщается на странице ВМСУ в соцсети, передает Флот - 2017.

Важность участия в Симпозиуме подтверждено необходимостью поддержания и развития военного сотрудничества с военно-морскими силами стран НАТО и партнеров, в частности в контексте обеспечения безопасности в районе Черного и Азовского морей, обновление ВМС ВС Украины за счет новых стратегии и концепции развития, приобретения новых возможностей для противостояния современным вызовам безопасности.

Адмирал Игорь Воронченко провел короткую встречу с Секретарем обороны США Джеймсом Маттис, несколько рабочих встреч с другими участниками мероприятия, в частности командующими ВМС стран НАТО и партнеров Украины - командующим ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном, руководителями региональных командований и флотов ВМС США, командующими национальных ВМС Великой Великобритании, Турции, Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Болгарии, Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии. Командующий ВМС ВС Украины довел до сведения участников Симпозиума состояние ситуации на Черном и Азовском морях относительно агрессивных действий Российской Федерации.

В ходе Симпозиума были определены перспективы направлений военного сотрудничества ВМС ВС Украины, в частности возможной помощи в развитии национального военного флота и участия сил национального флота в совместных учениях в Черноморском регионе под руководством НАТО.

23-й Международный Военно-Морской Симпозиум проходил с 18 - 21 сентября 2018 в Колледже ВМС США., г. Ньюпорт, штат Род Айленд, США. В этом году в нем приняли участие около 80 командующих ВМС и 70 командующих береговой охраны из более 120 стран мира. Тема 23-го Международного Военно-Морского Симпозиума: "Безопасность Порядок, Процветание". Симпозиум проводится дважды в год.

Напомним: США готовы оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей в Азовском море.