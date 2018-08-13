Королевский флот и морская пехота Великобритании поддержат Украину

13:19 25.09.2018 0 комментариев Украина

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в Украину сообщил, что в 2018 году Великобритания направит в Украину морскую пехоту, а в 2019 году расширит военное присутствие в Черном море.

Об этом сообщает The Daily Telegraph, передает Флот - 2017.

«Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять этим растущим угрозам (агрессия РФ)», - отметил министр.

«Наша приверженность остается непоколебимой. До тех пор, пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы в Великобритании», - добавил Уильямсон.

Министр обороны подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют «общие ценности» и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основанном на праве международном порядке, который, по мнению министра, Российская Федерация не соблюдает.

«Кремль пытается подорвать наши ценности, разрушить наш образ жизни и обратить вспять исход холодной войны», - сказал Уильямсон.

В ходе визита в Украину министр обороны Великобритании встретился с Президентом Петром Порошенко, с которым обсудил военное сотрудничество Украины и Великобритании.

Напомним: США готовы оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей в Азовском море.



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