Россия тотально контролирует информационные потоки в оккупированном Крыму
|12:59 25.09.2018
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|Крым
На заседании комитета по вопросам свободы слова постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что в оккупированном Крыму установлен тотальный информационный контроль.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВРУ, передает Флот - 2017.
«Суть произнесенного Бабиным сводилась к тому, что в Крыму установлен тотальный информационный контроль государства-агрессора. Более того, после введения в эксплуатацию нового передающего центра «Соленое озеро» вблизи Джанкоя российская пропаганда «накрывает» мощным сигналом значительную территорию Херсонской области», - говорится в сообщении ВР.
Сигнал украинских вещателей с башни в Чонгаре глушится на территории Крыма. И на данный момент апелляция к международным органам по поводу захвата украинского частотного ресурса не срабатывает. В итоге сейчас соотношение каналов вещания с хорошим приемом составляет один к десяти в пользу «российской пропагандистской машины».
В сообщении информационного управления ВРУ указывается, что из-за отсутствия финансирования остановлены работы по увеличению высоты башни в Чаплинке (Херсонская область), а на административной границе с Крымом не было и нет эффективных средств нейтрализации сигнала российской пропаганды.
С 17 марта в Крыму началось вещание украинских радиостанций с вышки в Чонгаре (Херсонская область). Транслируются «Украинское радио», «Крым. Реалии» и местная ТРО «София». Оккупационная власть Крыма вещание украинских телеканалов на полуостров рассматривает как «информационную диверсию».
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