Россия тотально контролирует информационные потоки в оккупированном Крыму

12:59 25.09.2018 0 комментариев Крым

На заседании комитета по вопросам свободы слова постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что в оккупированном Крыму установлен тотальный информационный контроль.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВРУ, передает Флот - 2017.

«Суть произнесенного Бабиным сводилась к тому, что в Крыму установлен тотальный информационный контроль государства-агрессора. Более того, после введения в эксплуатацию нового передающего центра «Соленое озеро» вблизи Джанкоя российская пропаганда «накрывает» мощным сигналом значительную территорию Херсонской области», - говорится в сообщении ВР.

Сигнал украинских вещателей с башни в Чонгаре глушится на территории Крыма. И на данный момент апелляция к международным органам по поводу захвата украинского частотного ресурса не срабатывает. В итоге сейчас соотношение каналов вещания с хорошим приемом составляет один к десяти в пользу «российской пропагандистской машины».

В сообщении информационного управления ВРУ указывается, что из-за отсутствия финансирования остановлены работы по увеличению высоты башни в Чаплинке (Херсонская область), а на административной границе с Крымом не было и нет эффективных средств нейтрализации сигнала российской пропаганды.

С 17 марта в Крыму началось вещание украинских радиостанций с вышки в Чонгаре (Херсонская область). Транслируются «Украинское радио», «Крым. Реалии» и местная ТРО «София». Оккупационная власть Крыма вещание украинских телеканалов на полуостров рассматривает как «информационную диверсию».



Ещё на эту тему:

11:40 18.09.2018
Оккупанты в Крыму блокируют СМИ, которые отсутствуют в списках Роскомнадзора
14:38 30.08.2018
Аналоговое ТВ продолжит работу в пяти районах Херсонской области, приближенных к оккупированному Крыму
17:32 29.08.2018
В оккупированном Крыму главный редактор и часть коллектива уволились из крымскотатарской газеты
19:45 02.08.2018
Крымскотатарские телеканалы ATR и Lale будут вещать на Крым через Чонгарскую вышку
20:58 26.07.2018
На оккупированный Крым скоро начнут вещать новые радиостанции и телеканалы
14:25 13.07.2018
Украинское радиовещание создает «пояс информационной безопасности» в районах граничащих с оккупированным Крымом / Карта
07:20 11.07.2018
В оккупированном Крыму умер внук Брежнева
15:44 06.07.2018
Австрийская газета рекламирует оккупированную Ялту - "любимое место богатых россиян"
10:54 04.07.2018
Пропаганда в оккупированном Крыму дала сбой: Ялта отправляет "Кометы" которые Севастополь не может принять
18:37 06.06.2018
Прокуратура АРК объявила 8 подозрений за преследования журналистов в оккупированном Крыму
14:39 17.05.2018
Washington Examiner : Украине стоит нанести авиаудар по мосту оккупантов в Керчи
19:45 26.04.2018
В оккупированном Крыму "правительственная" газета угодила в скандал с Гитлером / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
18:15 20.09.2018
В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
Все новости страны
Грузия Грузия
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
12:26 21.09.2018
ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты, всего было подано 46 заявок
Все новости страны
Молдова Молдова
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
12:30 25.09.2018
Молдавские военные примут участие в Миссии ЕС по обучению сил обороны и безопасности Мали
19:30 24.09.2018
"Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц
13:20 24.09.2018
Президент Молдовы временно отстранен от исполнения обязанностей
Все новости страны
Россия Россия
15:29 25.09.2018
Польша построит канал через Вислинскую косу вопреки сопротивлению РФ / Карта
14:59 25.09.2018
Немецкая управляющая компания ECE свернула бизнес в России
10:18 25.09.2018
Страны ЕС согласовали новый принцип введения санкций против РФ за химоружие
07:48 25.09.2018
Задержанный в Норвегии российский шпион оказался сотрудником Совета Федерации
Все новости страны
Румыния Румыния
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
Все новости страны
Турция Турция
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
Все новости страны
Украина Украина
17:39 25.09.2018
Твердая поддержка Киева со стороны США может изменить ситуацию на Азовское море
16:56 25.09.2018
«Крымский титан» запустят снова только поменяют фильтры и все
16:36 25.09.2018
Строительство парка «Патриот» в оккупированном Севастополе отложили у Минобороны РФ нет лишних денег
15:58 25.09.2018
В оккупированном Крыму эскадрилья «Ночных охотников» из Ростовской области "уничтожила" беспилотные летательные аппараты
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс