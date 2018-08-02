На заседании комитета по вопросам свободы слова постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что в оккупированном Крыму установлен тотальный информационный контроль.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВРУ, передает Флот - 2017.

«Суть произнесенного Бабиным сводилась к тому, что в Крыму установлен тотальный информационный контроль государства-агрессора. Более того, после введения в эксплуатацию нового передающего центра «Соленое озеро» вблизи Джанкоя российская пропаганда «накрывает» мощным сигналом значительную территорию Херсонской области», - говорится в сообщении ВР.

Сигнал украинских вещателей с башни в Чонгаре глушится на территории Крыма. И на данный момент апелляция к международным органам по поводу захвата украинского частотного ресурса не срабатывает. В итоге сейчас соотношение каналов вещания с хорошим приемом составляет один к десяти в пользу «российской пропагандистской машины».

В сообщении информационного управления ВРУ указывается, что из-за отсутствия финансирования остановлены работы по увеличению высоты башни в Чаплинке (Херсонская область), а на административной границе с Крымом не было и нет эффективных средств нейтрализации сигнала российской пропаганды.

С 17 марта в Крыму началось вещание украинских радиостанций с вышки в Чонгаре (Херсонская область). Транслируются «Украинское радио», «Крым. Реалии» и местная ТРО «София». Оккупационная власть Крыма вещание украинских телеканалов на полуостров рассматривает как «информационную диверсию».