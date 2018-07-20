Правительство сегодня одобрило проект постановления об участии состава Национальной армии в Миссии Европейского союза по военному обучению и консультированию сил обороны и безопасности Мали.

«Вклад Республики Молдова в миссии ЕС по урегулированию кризисов является политической приверженностью правительства Молдовы, отраженной в том числе в Соглашении об ассоциации», - говорится в информационной записке Министерства обороны РМ, передает Молдпрес.

Как отметили в оборонном ведомстве, статус нейтралитета «не исключает экстерриториального участия вооруженных сил нейтрального государства и не препятствует участию ни одного из нейтральных государств, каждого по-своему и в зависимости от своей внешней политики, во вмешательствах под эгидой ООН или ЕС».

Согласно постановлению правительства, с 1 октября 2018 года двое военнослужащих Национальной армии будут откомандированы на полгода в Миссию ЕС по военному обучению и консультированию сил обороны и безопасности Мали.