В аннексированном Крыму одновременно подорожали все связанные с зерном продукты

12:09 25.09.2018 0 комментариев Крым

«Зерно – это сырье для выращивания той же птицы, то есть курятина пошла вверх уже на 5%. Далее колбаса, макаронные изделия, а также различного рода булочки, цены на которые государство не регулирует. По разным группам подорожание составило от 5% до 10% – везде, где используется зерно или мука. Один производитель начал, и пошла цепная реакция – все ждали, кто первый поднимет, никто не хотел быть первым»

Об этом 24 сентября в сообщил крымский эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров, передает GuildHall.

Кроме того, по словам Александрова, подорожали продукты, привозимые из-за границы.

«А тут еще импортные товары – говядина, например, – идут вверх вслед за курсом доллара. У нас определенную долю рынка занимает овощная консервация из Юго-Восточной Азии, из Индии, из Вьетнама. Это не продукты первой необходимости, но в России – великой аграрной стране – много зерна, а те же корнишоны завозятся из-за границы. В этом году был неурожай горошка, который тоже отразится на ценах», – рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что предприятие «Крымхлеб» планирует с октября повысить цены на хлеб на 10%.

Эксперты и российские власти полуострова объяснили необходимость повышения цен на хлеб потерями в урожае из-за засухи и ростом закупочных цен на зерно и бензин.

Российские СМИ сообщали, что рост цен на хлебобулочную продукцию связан с ростом цен на зерно и муку.

 



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