Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не доставляет украинского активиста в Крыму Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО в зал суда, чтобы предотвратить его от "эмоциональной реакции".

Об этом пишет Крим.Реалии со ссылкой на слова адвоката Балуха Ольги Динзе, передает УНН.

"Я думаю, есть несколько факторов, почему суд не хочет видеть Балуха непосредственно в зале суда. Во-первых, это связано с характеристикой личности Владимира. Суд считает, что Балух ведет себя на заседаниях гиперемоционально и позволяет себе недопустимые высказывания в адрес суда. И второе предположение - приговор Владимиру могут оставить без изменения и опасаются его реакции на это", - сказала Динзе.



По ее словам, суд не сможет провести заседание без участия Владимира Балуха. Такое возможно только в исключительных случаях - например, по состоянию здоровья. Предложенный судом вариант участия Балуха в заседании через видеосвязь, обвиняемый считает неприемлемым. Адвокат отметила, что Балух направит заявление на имя судьи подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма Елены Спасеновои о том, что не согласен участвовать в судебном заседании по видеоконференцсвяиь и хочет присутствовать лично.



Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, объявленную им еще 19 марта 2018.

Напомним: В Крыму "суд" отложил рассмотрение апелляции на приговор политзаключенному Балуху.