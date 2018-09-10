Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма опасается гиперэмоциональной реакции Балуха

11:44 25.09.2018 0 комментариев Крым

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не доставляет украинского активиста в Крыму Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО в зал суда, чтобы предотвратить его от "эмоциональной реакции".

Об этом пишет Крим.Реалии со ссылкой на слова адвоката Балуха Ольги Динзе, передает УНН.

"Я думаю, есть несколько факторов, почему суд не хочет видеть Балуха непосредственно в зале суда. Во-первых, это связано с характеристикой личности Владимира. Суд считает, что Балух ведет себя на заседаниях гиперемоционально и позволяет себе недопустимые высказывания в адрес суда. И второе предположение - приговор Владимиру могут оставить без изменения и опасаются его реакции на это", - сказала Динзе. 

По ее словам, суд не сможет провести заседание без участия Владимира Балуха. Такое возможно только в исключительных случаях - например, по состоянию здоровья. Предложенный судом вариант участия Балуха в заседании через видеосвязь, обвиняемый считает неприемлемым. Адвокат отметила, что Балух направит заявление на имя судьи подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма Елены Спасеновои о том, что не согласен участвовать в судебном заседании по видеоконференцсвяиь и хочет присутствовать лично. 

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, объявленную им еще 19 марта 2018.

Напомним: В Крыму "суд" отложил рассмотрение апелляции на приговор политзаключенному Балуху.



Ещё на эту тему:

18:30 24.09.2018
В Крыму "суд" отложил рассмотрение апелляции на приговор политзаключенному Балуху
15:24 21.09.2018
"Я привык делать все хорошо и привык побеждать" - из письма Олега Сенцова
09:50 21.09.2018
Из-за ухудшения состояния здоровья фигурант «дела Веджие Кашка» прекратил голодовку
19:35 20.09.2018
24 сентября после суда политзаключенного Балуха могут этапировать в российскую колонию
13:00 20.09.2018
Дело политзаключенного украинца Панова передали в Верховный суд России
08:39 20.09.2018
У фигуранта "дела Веджие Кашка" Дегерменджи ухудшилось самочувствие
19:19 19.09.2018
Основатель "Новых диссидентов" присоединился к голодовке в поддержку Сенцова
18:22 18.09.2018
Рада выдвигает Сенцова на Нобелевскую премию мира
17:02 18.09.2018
Еврокомиссар написала письмо главе Минюста РФ с требованием освободить Сенцова
14:59 17.09.2018
Российский омбудсмен заверяет, что политзаключенного Балуха никто не бил
07:50 17.09.2018
К Балуху в СИЗО не пустили адвоката после появления информации об избиении активиста
08:37 13.09.2018
В Европарламенте Сенцова выдвинули на премию Сахарова
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
16:16 25.09.2018
Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в суд с иском против премьер-министра
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
18:15 20.09.2018
В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
07:59 25.09.2018
В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
Все новости страны
Грузия Грузия
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
12:26 21.09.2018
ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты, всего было подано 46 заявок
Все новости страны
Молдова Молдова
17:17 25.09.2018
Додон едет на встречу с Путиным и новым "куратором" Приднестровья
12:30 25.09.2018
Молдавские военные примут участие в Миссии ЕС по обучению сил обороны и безопасности Мали
19:30 24.09.2018
"Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц
13:20 24.09.2018
Президент Молдовы временно отстранен от исполнения обязанностей
Все новости страны
Россия Россия
15:29 25.09.2018
Польша построит канал через Вислинскую косу вопреки сопротивлению РФ / Карта
14:59 25.09.2018
Немецкая управляющая компания ECE свернула бизнес в России
10:18 25.09.2018
Страны ЕС согласовали новый принцип введения санкций против РФ за химоружие
07:48 25.09.2018
Задержанный в Норвегии российский шпион оказался сотрудником Совета Федерации
Все новости страны
Румыния Румыния
10:39 25.09.2018
В Бухаресте с треском провалилась «конференция о спорных территориях»
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
Все новости страны
Турция Турция
14:41 25.09.2018
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в авиакосмической сфере
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
Все новости страны
Украина Украина
17:39 25.09.2018
Твердая поддержка Киева со стороны США может изменить ситуацию на Азовское море
16:56 25.09.2018
«Крымский титан» запустят снова только поменяют фильтры и все
16:36 25.09.2018
Строительство парка «Патриот» в оккупированном Севастополе отложили у Минобороны РФ нет лишних денег
15:58 25.09.2018
В оккупированном Крыму эскадрилья «Ночных охотников» из Ростовской области "уничтожила" беспилотные летательные аппараты
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс