«Донбас» і «Корець» в Маріуполі: кораблі ВМС ЗС України прибули до пункту призначення, незважаючи на провокації.

Сьогодні, 25 вересня о 09.35, заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-Морських Сил ЗС України до порту Маріуполь. Слід зазначити, що РФ і цього разу не втрималася від провокацій та фейків, про це повідомляє Прес-центр Командування

Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки була спроба провокації з боку російського прикордонного катеру типу «Мангуст», який нещодавно вже створював подібні дії, небезпечно маневруючи поряд з українським катером Морської охорони.

Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» він був зупинений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського буксиру «Корець».

Крім того, деякі засоби масової інформації почали розповсюджувати черговий фейк російської пропаганди щодо начебто оплати лоцманських послуг країні-агресору. Ніяких оплат лоцманських послуг при слідуванні Керченською протокою не здійснювалося.