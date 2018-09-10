«Донбас» і «Корець» в Маріуполі: РФ і цього разу не втрималася від провокацій та фейків / Фото
|10:59 25.09.2018
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|Крым
«Донбас» і «Корець» в Маріуполі: кораблі ВМС ЗС України прибули до пункту призначення, незважаючи на провокації.
Сьогодні, 25 вересня о 09.35, заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-Морських Сил ЗС України до порту Маріуполь. Слід зазначити, що РФ і цього разу не втрималася від провокацій та фейків, про це повідомляє Прес-центр Командування
Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки була спроба провокації з боку російського прикордонного катеру типу «Мангуст», який нещодавно вже створював подібні дії, небезпечно маневруючи поряд з українським катером Морської охорони.
Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» він був зупинений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського буксиру «Корець».
Крім того, деякі засоби масової інформації почали розповсюджувати черговий фейк російської пропаганди щодо начебто оплати лоцманських послуг країні-агресору. Ніяких оплат лоцманських послуг при слідуванні Керченською протокою не здійснювалося.
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