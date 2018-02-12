Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе

11:20 25.09.2018 0 комментариев Грузия

Всемирная туристическая ассоциация по итогам 2017 года поставила Грузию на второе место среди самых быстрорастущих туристических направлений в Европе.

Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на  Bloomberg.

В статье Bloomberg Грузия упоминается как "нетронутый край Европы". Речь идет о кулинарных преимуществах страны и местах, которые привлекают туристов в Тбилиси. Среди них названа новая гостиница «Стамба».

По данным Всемирной туристской ассоциации за 2017 год в списке лидирует Сан-Марино, рост в которой составил в прошлом году 31.1 процента. Показатель Грузии — 27.9 процента.

В десятку попали также Израиль (24,6%), Турция (24,14%), Исландия (24,11%), Македония (23,5%), Азербайджан (20%), Молдова (19,6%), Босния и Герцеговина (18,66%) и Армения (18,65%).



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