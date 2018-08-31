Конференция в Бухаресте «Спорные территории на границе Европы», организованная Кремлем под крышей «Institute for Connecting Science and Society» (Женева, Швейцария), состоялась.

Вот только резонанса не произошло. Не в последнюю очередь благодаря вскрытию планов Москвы в прессе накануне события, сообщает Информационное Сопротивление.

Как следует из информации инсайдов из Бухареста, мероприятие отличало ряд особенностей, как в духе спецслужб РФ. А именно:

Во-первых, отель где проводилось такое "солидное" международное событие, оказался малоизвестным и неприметным, расположенным на окраине Бухареста, вдали от туристических маршрутов. А в день проведения мероприятия руководство и персонал отеля фактически не могли ничего сообщить о проводящейся у них столь «важной» конференции.

Во-вторых, как оказалось, среди приглашенных на конференцию были представители дипкорпуса Украины, ведь на конференции обсуждались «украинские проблемы», но вот приглашения были разосланы за день до проведения мероприятия, ближе к вечеру. Явно с расчетом на отсутствие времени на принятие решения, и, как следствие, на отсутствие на мероприятии наших дипломатов.

В-третьих, в этих же приглашениях россияне совершили прокол в духе ГРУ: формально на мероприятие приглашал организатор, т.е. женевский «институт», но вот текст приглашений, который получили даже представители стран ЕС, был составлен… на русском языке.

Российская сторона явно безумно надеялась на резонанс, и с нетерпением ждала официальных гостей из ЕС для формирования «правильной» картинки со своими акцентами в СМИ. Для этого конференцию осадила делегация российского посольства, в зале проведения мероприятия вместе с дипломатами РФ находились представители «Россотрудничества» (хорошо известная украинцам российская контора). Господа готовились дать вал комментариев, рассказав, что с Украиной «не так». С обязательным освещением в СМИ (в российских – под соусом, как «официальные представители стран ЕС обсуждают проблему спорных территорий в Украине»).

Но... не сбылось. Представительства стран ЕС были если и представлены, то в основном третьестепенными лицами, а все запланированное «бурное обсуждение» свелось к унылым выступлениям десятка привезенных «научных сотрудников».

Публичной «порки» Украины с втягиванием в действо официальных представителей стран ЕС, не вышло. Короче, «опять двойка».