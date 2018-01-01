Постепенно эта затянувшаяся война меняет настроения и сознание людей. В докладе Атлантического совета этот процесс был назван «геополитическим разводом столетия» — разделением двух стран, которые веками были частью одной империи. Благодаря войне сегодня все больше украинцев называют себя «европейцами», противопоставляя русским.

Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует news.enovosty.com.

Постепенно эта затянувшаяся война меняет настроения и сознание людей. В докладе Атлантического совета этот процесс был назван «геополитическим разводом столетия» — разделением двух стран, которые веками были частью одной империи. Объемы торговли между Украиной и Россией, чьи экономики были тесно взаимосвязаны со Средних веков, резко упали, и теперь Украина ведет торговлю в основном с Европой и некоторыми другими странами мира. Теперь не Россия, а Индия стала крупнейшим покупателем украинских продуктов питания. Древняя религиозная связь между Украиной и Россией тоже постепенно исчезает: теперь Украинская православная церковь официально отделилась от Москвы. Даже личные связи между людьми ослабевают: сейчас, когда действует запрет на прямые рейсы между двумя странами, украинцы все реже ездят в Россию работать, отдавая предпочтение Польше.

По иронии судьбы российское вторжение, которое должно было стать наказанием для ориентированного на Запад украинского правительства, заставило страну двинуться в совершенно ином направлении. Это также стало напоминанием о том, что предполагаемые стратегические достижения президента России Путина на самом деле весьма ограничены. Его вторжение в Украину превратило некогда дружественную соседнюю страну во врага. Его попытки объединить русскоязычные народы в Евразийский блок заставили тысячи людей перестать говорить на русском языке.

И, разумеется, его вмешательство в американские выборы спровоцировало возмущение в США в отношении России и гораздо более резкий отпор России по сравнению с тем, что мы видели за последние 50 лет. Украина — это отличное напоминание о том, что насилие может привести к неожиданным последствиям, и что быстрая победа сейчас может в долгосрочной перспективе оказаться поражением.



