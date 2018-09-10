В Европейском союзе будет новый механизм введения санкций против РФ и Сирии за использование химического оружия.

Страны ЕС в скором времени введут новый механизм наказания за использование химического оружия. Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Инициатором изменений выступила Франция. Предполагается, что, в случае повторного использования химического оружия Россией и Сирией, процесс наложения санкций на конкретных лиц в любой точке мира будет проходить значительно быстрее.

В ЕС уже существуют санкционные списки против России и Сирии. Согласно нынешней системе, санкции против отдельных лиц налагаются только посредством внесения их в общие санкционные списки, что предполагает наличие дебатов.

Новый же механизм будет похож на "закон Магнитского", который уже сейчас позволяет США вводить санкции против конкретных лиц без внесения их в санкционные списки.

Ожидается, что новый механизм будет принят 26 сентября без дебатов.