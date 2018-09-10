Страны ЕС согласовали новый принцип введения санкций против РФ за химоружие
|10:18 25.09.2018
|0 комментариев
|Россия
В Европейском союзе будет новый механизм введения санкций против РФ и Сирии за использование химического оружия.
Страны ЕС в скором времени введут новый механизм наказания за использование химического оружия. Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Инициатором изменений выступила Франция. Предполагается, что, в случае повторного использования химического оружия Россией и Сирией, процесс наложения санкций на конкретных лиц в любой точке мира будет проходить значительно быстрее.
В ЕС уже существуют санкционные списки против России и Сирии. Согласно нынешней системе, санкции против отдельных лиц налагаются только посредством внесения их в общие санкционные списки, что предполагает наличие дебатов.
Новый же механизм будет похож на "закон Магнитского", который уже сейчас позволяет США вводить санкции против конкретных лиц без внесения их в санкционные списки.
Ожидается, что новый механизм будет принят 26 сентября без дебатов.
Ещё на эту тему:
Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов
Госдеп США обнародовал поименный список санкций введенных против РФ
Трамп подписал указ, ужесточающий режим соблюдения санкций против РФ
Санкции в действии: в России сроки постройки малых ракетных кораблей, под угрозой срыва из-за проблем с поставкой дизелей
Китайские банки присоединились к антироссийским санкциям
Суд ЕС в Люксембурге отказал ряду российских банков и энергетических компаний, подавших иск с просьбой отменить санкции
Трамп хочет "опередить Палату представителей и Сенат" и сегодня подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в США