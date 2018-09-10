В воскресенье, 23 сентября, два украинских военных корабля прошли под Керченским мостом в Азовское море и дошли до Бердянска.

В начале сентября в тот же Бердянск, правда по суше, уже доставили два малых катера Военно-морских сил Украины.

Почему Украина стремится нарастить военное присутствие на Азове и повлияет ли это на судоходство - BBC News Украина спросила военных экспертов.

Что это за корабли:

Теперь к двум малым бронированным артиллерийским катерам P178 "Лубны" и P177 "Кременчуг" в Бердянске присоединились поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".

Оба корабля достаточно старые, построенные в конце 1960-х - начале 1970-х годов.

И, по данным "Украинского милитарного портала", имеют достаточно скромное, как для военных судов, вооружение: на "Донбассе" установлена ​​спаренная 57-мм артустановка ЗИФ-31 и крупнокалиберные 12,7-мм пулеметы ДШКМ, на "Корце" - спаренная турельно-башенная 12,7-мм установка "Утес-М".

"Штабное судно "Донбасс", прежде всего, будет базой для катеров. В Бердянске пока нет основы для базирования экипажей катеров. То есть, грубо говоря, это будет и плавучая казарма, и судно обеспечения", - объясняет военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

"С военной точки зрения штабной корабль просто усилит тыловую составляющую, боевой ценности он не несет. Но тыловая функция очень важна, ведь экипажам негде жить в Бердянске", - добавляет он.

По его словам, хотя "Донбасс" довольно старый, но возложенные на него функции "базы" он выполнять вполне сможет.

Что касается "Корца", то он фактически выполнял свои прямые функции буксира - тянул "Донбасс" последнюю часть пути (корабельный трос видно на фото).

В то же время в том, что для этого похода выбрали именно "Корец", можно усмотреть и символическую составляющую, ведь основа экипажа этого судна перешла сюда с тральщика "Черкассы" - корабля, который дольше всех отказывался спустить украинский флаг во время аннексии Крыма Россией.

"Плюс это была медийная составляющая, ведь политически Россию поставили перед выбором: они пропустят через Керченский пролив, или нет. Если бы Россия пошла на обострение, то перед заседанием ООН это могло бы повлечь дополнительные санкции", - предполагает Михаил Жирохов.

"Этими действиями Украина, условно, отжимает Россию от 12-мильной прибрежной зоны где-то до половины Азовского моря", - рассказывает BBC News Украина руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Как развивалось обострение на Азове

Киев уже несколько месяцев обвиняет Россию в том, что ее военные и пограничники сознательно затрудняют движение торговых судов из разных стран в Бердянск и Мариуполь посредством длительных проверок в Азовском море и в Керченском проливе, чем наносят значительный ущерб обоим портам.

Напряженность на Азове: сколько недосчитались украинские порты

В России же отмечают, что все осмотры проводят в рамках международных правил и собственных законов.

В целом же это стало своеобразным ответом на то, что в марте Украина задержала экипаж крымского судна "Норд" - его капитана обвинили в незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом.

В России тот случай назвали "государственным пиратством" и постепенно ввели усиленный режим прохождения в Азовское море - проверки судов иногда могут продолжаться двое-трое суток.

"Сначала останавливали у Керченского пролива, затем дальше, в центре Азовского моря, а потом уже чуть ли не на рейде Мариуполя и Бердянска. То есть, с каждым этапом россияне условную линию столкновения приближали к украинскому берегу", - отмечает Тарас Чмут.

"Присутствие Военно-морских сил (Украины. - Ред.) эту линию должно вернуть назад", - добавляет он.

"Они (Корабли российских пограничников. - Ред.) все равно могут подходить, но если раньше им наперерез выходили только катера Пограничной службы, то теперь - хотя бы два бронированных катера военно-морских сил Украины", - обращает внимание Тарас Чмут, напоминая о катерах "Кременчуг" и "Лубны", которые переправили раньше.

"Надо понимать, что Украина может уменьшить количество осмотров непосредственно в Азовском море - при переходе от Мариуполя и Бердянска. Но мы не можем ничего поделать с тем, что Россия будет блокировать судна на проходе Керченского пролива, потому что она его контролирует", - говорит эксперт.

Риск боевого столкновения

Эксперты не считают, что увеличение военного присутствия Украины в Азовском море сейчас может привести к прямому боевому столкновению с российским флотом.

"Я бы не воспринимал это как прямую угрозу для Украины или России. Просто Украина видит проблему и реагирует на нее теми силами и средствами, которые у нее есть", - объясняет Тарас Чмут.

"Было бы у нас много катеров с ракетами, то мы бы направили туда больше сил. Но их нет. И еще Черное море, где кризис не меньше. Поэтому Украина вынуждена распылять свои минимальные силы, чтобы закрывать все дыры", - сетует руководитель Украинского милитарного центра.

А Михаил Жирохов говорит, что в целом о серьезном наращивании военного присутствия Украины речь пока не идет.

"Все же катера, которые там находятся, - они не мореходные. Хотя Азовское море и мореходное, но если сейчас будут осенние дожди и штормы, они не смогут выполнять задачи дальше от прибрежной зоны - например, выход на середину Азовского моря", - рассказывает эксперт.

"У пограничников есть свои катера, но они также имеют весьма ограниченную мореходность", - добавляет он.

По словам Михаила Жирохова, все это - скорее задел на будущее, когда в украинском флоте появятся более мощные военные корабли - как, например, американские 30-метровые катера класса "Айленд", о возможной передаче которых из США говорят еще с 2014 года.

В целом же силы флотов Украины и России в Азовском море невозможно сравнивать.

"У Россиян там рядом обустроенные военные базы Новороссийск и Таганрог. А в Украине Азовское море вообще не предназначалось для базирования боевых кораблей. Поэтому создавать все с нуля - очень непросто. Тем более, что боевые корабли имеют определенные особенности по сравнению с гражданскими", - говорит Михаил Жирохов.

А Тарас Чмут напоминает и о мощном азовском флоте Пограничных частей ФСБ - аналоге украинской Береговой охраны:

"В России пограничников в принципе больше. Есть современные катера и корабли с мощным вооружением: артиллерийскими установками, пулеметами, стабилизацией, современной связью и навигацией".

"При необходимости Россия может в любой момент перебросить в Азовское море сколько ей потребуется Черноморского флота или Каспийской флотилии. У них ресурс значительно больше, чем в Украине", - заключает эксперт.