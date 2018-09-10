23 сентября корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" из Черного моря через Керченский пролив вошли в Азовское море и дошли до Мариуполя.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

"Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в Мариуполь, вместе с ними пришло два малых бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны"", - говорится в сообщении.

"Ну что же, поход кораблей ВМС из Одессы в Мариуполь пришел к своему логическому финалу. Все прошло как нельзя лучше для нас! Поставленную боевую задачу выполнен на все 100%", - написал журналист Тарас Чмут.