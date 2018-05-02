В школах и детсадах оккупированного Севастополя ввели карантин по менингиту

08:51 25.09.2018 0 комментариев Крым

В школах и детских садах оккупированного Севастополя введен особый режим: с понедельника дети будут учиться исключительно в своих классах, перемещение по кабинетам запрещено.

Ограничения связаны с ростом заболеваемости в городе серозным менингитом, сообщает сайт События Крыма.

О том, что в школах вводится особый режим обучения, ученикам объявили в пятницу, 21 сентября,  сообщили родители школьников.

В частности, в школе №61 с понедельника все ученики старшего звена занимаются исключительно в своих кабинетах, перемещение по коридорам школы ограничено.

"Это не только у нас, – сообщили в администрации школы. – Такие же меры ввели в 29 учебных заведениях. У нас в школе было всего два случая заболевания менингитом, дети давно переболели, и карантин в их классах – 10 дней – закончился. Теперь мы вводим его снова, для всей школы, по предписанию Роспотребнадзора".

В инфекционной больнице Севастополя подтвердили, что в этом году, как и в прошлом, отмечается рост заболеваемости гнойным менингитом. С чем связана двухгодичная вспышка, медики судить не берутся.

"Это прерогатива Роспотребнадзора – изучать очаги заражения и механизмы распространения, – говорят врачи. – Наше дело лечить тех, кто к нам поступает".

При этом инфекционисты подчеркивают, что панику поднимать не стоит.

"Нужно помнить, что менингит передается, в том числе, и контактно-бытовым путем, – поясняют врачи. – Если родители обучили детей элементарной гигиене – мыть руки, не пить из одной посуды, не передавать еду – все будет в порядке".

Как сообщалось ранее, в оккупированном Севастополе с начала 2018 года зафиксирован 121 случай серозного менингита, тогда как за весь прошлый год было 100 случаев этого заболевания.



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