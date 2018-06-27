В МИД РФ вызвали посла Норвегии в РФ Руне Ресаланда и объявили ему решительный протест в связи с арестом россиянина.

В МИД РФ сообщили, что задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин Михаил Бочкарев является сотрудником аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ, сообщает ЛИГА.Новости.

Там также сообщили, что вызвали посла Норвегии в РФ Руне Ресаланда и объявили ему решительный протест в связи с арестом Бочкарева.

"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил в норвежском парламенте", - говорится в заявлении.

"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.

Напомним, полиция Норвегии 21 сентября в аэропорту задержала российского гражданина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. В течение двух недель он будет содержаться под стражей из-за риска уничтожения доказательств.