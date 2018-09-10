Структура военно-морской базы в Азовском море будет построена по принципу морских портов
|08:15 25.09.2018
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|Крым
Депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ратифицировал план по возведению военно-морской базы в Азовском море.
"Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом, базы будут созданы быстро, с учетом наличия оперативно-тактических соединений", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина, передает Главред.
Политик подчеркнул, что изначально база будет иметь торговую инфраструктуру, однако впоследствии ее намерены усовершенствовать.
"Что касается инфраструктуры, то пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов", - акцентировал нардеп.
По словам Винника, Украина без каких-либо нарушений использует свое право на укрепление границ.
"У нас сейчас несколько таких участков — админграница с временно оккупированным Крымом, азовское побережье от Геническа до Мариуполя. Эти участки должны быть укреплены наличием военного контингента", - добавил он.
Как ранее сообщалось: Корабли ВМС Украины вошли в Азовское море через Керченский пролив.
Ранее по теме: На Азовском море планируется до конца года создать военно-морскую базу ВМС ВСУ для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.
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