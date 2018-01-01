В ОБСЕ осудили задержание журналистов в Греции по обвинению в клевете
|07:59 25.09.2018
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|Греция
Представитель Офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил задержания трех журналистов греческой газеты Fileleftheros по обвинениям в клевете.
При этом он приветствовал решение прокурора не выдвигать сразу обвинения, что привело к освобождению журналистов, сообщает Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, сообщает Укринформ.
"Я осуждаю удерживание журналистов в течение нескольких часов в тюрьме после обвинений в клевете со стороны министра обороны в связи материалом о, как предполагается, нецелевом использовании средств Европейского Союза", - заявил Дезир.
По его словам, политические лидеры должны воздержаться от выдвижения какого-либо уголовного обвинения в отношении журналистов за их расследовательские репортажи, а также демонстрировать "высший уровень толерантности относительно критики и внимания со стороны прессы".
"Такое запугивание журналистов является недопустимым", - подчеркнул представитель Офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
Ранее издатель, главный редактор и политический редактор газеты Fileleftheros провели ночь в тюрьме. Это произошло после того, как их и еще четырех других журналистов обвинил в клевете министр обороны Греции Панос Камменос после публикации в Fileleftheros 21 сентября статьи о якобы нецелевом использовании средств ЕС, связанных с Минобороны.
"Я приветствую, что эти трое журналистов были освобождены и что никаких немедленных обвинений не было выдвинуто со стороны прокурора. Диффамацию следует декриминализировать соответствии с международными стандартами свободы слова. Я призываю власти воспользоваться этим инцидентом для пересмотра действующего законодательства и декриминализации клеветы", - заявил Дезир.
Как сообщалось, 21 сентября представитель Офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил введение Госдумой РФ уголовной ответственности, вплоть до 1 года заключения, связанных с клеветой в Интернете.
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