При переходе судна “Донбасс” и морского буксира “Корец” из Черного в Азовское море разведывательный корабль РФ совершил с украинскими судами чрезмерное сближение.

Об этом заявили в пресс-службе военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook, передает Цензор.Нет.

В ВМС ВСУ отметили, что реализовали свое право на свободное хождение Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международным соглашениям.

При этом, по их словам, переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке.

“На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота “Приазовье” и пограничными сторожевыми кораблями РФ “Аметист” и “Дон”. В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах”, – говорится в сообщении.

“20 сентября около 17.00 разведывательный корабль Российской Федерации “Приазовье” совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию двух кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварии в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26″, – заявили в пресс-службе ВМС.

Украинские военные отметили, что от Керченского пролива охрану украинских кораблей обеспечивают малые бронированные катера “Лубны” и “Кременчуг”.

“Силы и средства Вооруженных сил Украины, в том числе и авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы… Военно-морские силы Украины не позволят стране-агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером”, – заверили в ВМС Укоаины.