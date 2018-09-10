Рыболовное сообщество призывает органы власти обеспечить право на безопасный промысел на Черном и Азовском море

07:31 25.09.2018 0 комментариев Крым

Рыболовное сообщество выражает серьезную обеспокоенность напряженной обстановкой, которая сложилась сегодня на Черном и Азовском море.

Если срочно не начать делать шаги по нормализации безопасности рыбного морского промысла, ситуация может выйти из-под контроля, и это приведет к непредсказуемым последствиям, об этом говорится в обращении рыболовов, опубликованном на странице издания Новый Визит.  

"В настоящее время украинские рыбаки могут лишиться промысла на Азовском море. Это будет колоссальный удар по всей отечественной рыбной отрасли", говорится в послании.

Далее рыболовы призывают: "органы Центральной власти, в частности: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство иностранных дел Украины, Государственную пограничную службу Украины, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины срочно создать рабочую группу по разработке путей выхода из сложившейся ситуации, а главное обеспечить отечественных рыбаков правом на безопасный промысел. Пригласить к участию в ней представителей профильных общественных организаций и рыбопромысловых предприятий Азовского и Черного моря.

Министерство иностранных дел Украины прописать пошаговые действия, которые необходимо выполнить для освобождения наших рыбаков из плена, поддержать их и добиться скорейшего освобождения и возвращения на родину. Все мероприятия проводить максимально открыто и гласно, подключая к ним профильные общественные организации. Тесно взаимодействовать в этом вопросе со СМИ. 

Государственной пограничной службе Украины обеспечить безопасное рыболовство отечественных рыбаков на Азовском и Черном море. Провести разъяснительные встречи и круглые столы с рыбаками Азовского и Черного моря. 

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины совместно с Государственной пограничной службой Украины должно разработать и распространить среди рыбаков на Азовском и Черном море Рекомендации «10 первых шагов, если вы столкнулись с пиратством». Создать «Горячую Линию» выделив для этого определенные радиочастоты.

Организовать штаб Путины. Привлечь для работы в нем представителей Министерства иностранных дел Украины и Государственной пограничной службы Украины. Провести на местах разъяснительную работу среди работников компаний вылавливающих рыбу на Азовском и Черном море. Выступить в СМИ с четкой позицией относительно будущего отечественного рыбного промысла на Азовском море.

Сегодня наблюдается затишье со стороны ФСБ РФ на Азовском и Черном море. Но, оно обманчиво. Поэтому у наших чиновников есть время начать интенсивно искать пути решения существующей проблемы. А также определить необходимые шаги по нормализации безопасного промышленного вылова рыбы украинскими рыбаками в Черном и Азовском море."

Письмо подписали: Ассоциация рыболовов Украины, Ассоциация промысловиков Азовского моря, Общественный союз «Ассоциация рыбопромышленных предприятий», ТД «Рыбпром», ПК «Приора», ПП «Марфиш», ПМП «Азов-3000», профильные общественные объединения, и субъекты хозяйствования ведущие промысел рыбы на Черном и Азовском море



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