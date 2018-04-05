Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт 29 октября 2018 года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, где глава государства принимает участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Эрдогана в настоящее время новый терминал третьего аэропорта в Стамбуле полностью готов к эксплуатации, сообщает Trend.

Глава Турции отметил, что наряду с терминалом также готовы к эксплуатации взлетно-посадочные полосы в новом аэропорту.



Отметим, что ранее в министерстве транспорта и инфраструктуры Турци сообщили Trend ,что в настоящее время такие компании как UPS, DHL, и FedEx обратились к руководству третьего аэропорта с просьбой открытия своих представительств в аэропорту.

Отмечается, что в новом аэропорту ежедневно можно будет осуществлять 3500 рейсов, а также на территории аэропорта будет расположен отель и стоянка на 25 тысяч автомобилей.

Третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты по 282 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Согласно проекту, протяженность строящейся первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3,7 километра, ширина - 60 метров.

Протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров.