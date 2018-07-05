"Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц
|19:30 24.09.2018
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|Молдова
Выплата пенсий приднестровским старикам из российской гуманитарной помощи возобновится сразу же после получения очередного транша.
Об этом сообщила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко. передает ИНФОТАГ.
Последний раз «хлебную надбавку» (как называют власти – Инфотаг) или «путинскую пенсию» (как говорят пенсионеры –Инфотаг) старики получали в июне. С тех пор на телефонную линию министерства ежедневно поступают сотни телефонных звонков с одним вопросом: «Когда вернется надбавка?».
«Мы уже подготовили заявку и отправили на рассмотрение в правительство России. Ждем поступления транша», - сказала министр.
Она напомнила, что задержка была и в начале 2018 г., когда российские средства поступили лишь в апреле и пенсионеры получили надбавку в 150 руб. ($9) сразу за четыре месяца.
Россия предоставляет финансовую помощь для выплат надбавок пенсионерам Приднестровья с 2008 года. Ее получают ежемесячно более 140 тыс. приднестровских пенсионеров. На 150 руб. в регионе можно купить порядка 40 булок дешевого хлеба.
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