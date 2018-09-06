Швейцария отказала в визе "замминистру образования" из оккупированного Крыма
|19:03 24.09.2018
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|Крым
Москва разочарована отказом властей Швейцарии в выдаче визы т.н. "заместителю министра образования, науки и молодежи" оккупированного Крыма Айдеру Аблятипову.
Об этом говорится в распространенном в понедельник, 24 сентября, комментарии МИД РФ, сообщает ТАСС.
"Разочарованы решением властей Швейцарии отказать в выдаче визы в Москве заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым Аблятипову, который планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и прошел соответствующую процедуру официальной регистрации", - заявили в российском дипведомстве.
"Сожалеем, что в Швейцарии, где не только проводятся заседания совета, но и расположены штаб-квартиры других многочисленных международных организаций и организаций системы ООН, не прислушались к нашим обращениям и лишили российского представителя права поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры реальную картину происходящего на полуострове Крым", - говорится в сообщении МИД РФ.
39-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 10 по 28 сентября.
Как сообщалось, ранее организаторы отключили микрофон во время выступления на конференции ОБСЕ в Варшаве гендиректора подконтрольного Кремлю крымско-татарского телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева, который собирался "докладывать о ситуации в Крыму".
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