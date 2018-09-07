Заседание подконтрольного оккупационной власти «Верховного суда Крыма», который должен рассмотреть апелляционную жалобу на незаконный приговор политзаключенному Владимиру Балуху, отложили на неизвестный срок.

Об этом сообщает Громадское.

Политзаключенного Владимира Балуха не доставили в так называемый «Верховный суд». «Судья» приняла постановление о проведении рассмотрения апелляционной жалобы через видеоконференцсвязь.

При этом Балух настаивал на личном присутствии в зале суда. Секрm«суда» сообщила, что он отказался выходить из камеры следственного изолятора для сеанса видеоконференции.

"Судья" пыталась начать заседание без Балуха, однако была вынуждена отложить рассмотрение жалобы из-за протеста адвокатов политзаключенного.

Напомним, 5 июля подконтрольный оккупационной власти «Раздольненский районный суд» Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу в $158. Адвокаты Владимира Балуха тогда объявили, что будут оспаривать очередной приговор.

Политзаключенный Владимир Балух заявил о намерении написать завещание.