В Севастополе на владельцев мини-гостиниц в зоне оползня завели уголовные дела

17:57 24.09.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Севастополе в отношении собственников гостиниц в садовых товариществах "Парус" и "Лесовод" на Северной стороне, где в конце июля из-за активизации оползня обрушились земельные участки и дома, возбудили уголовные дела за заселение постояльцев, несмотря на предупреждение об опасности.

Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора оккупированного Севастополя Владимир Татарчук, сообщают  Примечания.

«Несмотря на информирование об опасности оползня, некоторые мини-гостиницы продолжили заселять постояльцев, рискуя их жизнями. По этим фактам материалы направлены в следственное управление Следственного комитета для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 328 УК РФ – оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Отмечу, что состав этого преступления не только в заселении в дома в районе оползня, но и предоставление гостиничных услуг, не введенных в эксплуатацию и незарегистрированных зданий», — заявил Татарчук..

По словам чиновника, в садовых товариществах "Парус" и "Лесовод" насчитывается 342 частных земельных участка, из которых 152 не зарегистрировано. Более 90% возведенных домов без правоустанавливающих документов. На многих земельных участках самовольно построены гостиницы.

"Один землевладелец на своих 13 участках умудрился разместить гостевой комплекс из 28 двух- и трехэтажных домов с тремя открытыми бассейнами. Нарушено все: гражданское, земельное, налоговое, градостроительное, водоохранное законодательство", — добавил Татарчук. 

Напомним, в августе 2018 года в оккупированном Севастополе "проснувшийся" оползень повредил железную дорогу.



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