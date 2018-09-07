Экипаж подлодки "Новороссийск" учился экстренно погружаться и всплывать

17:15 24.09.2018 0 комментариев Крым

Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота "Новороссийск" проводит тренировки по выходу из торпедного аппарата в рамках комплекса сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе (УТК) подводников в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

На УТК экипаж "Новороссийска" выполняет нормативы "по одеванию спасательного снаряжения и отработке выхода из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата", – говорится в сообщении пресс--службы.

Отмечается, что эвакуация через торпедный аппарат является основным способом спасения из подводной лодки, лежащей на грунте, и требует не только хорошей физической формы, но и соответствующего уровня психологической подготовки. На втором этапе сдачи нормативов в бассейне УТК подводники провели тренировку по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

По данным пресс-службы, непосредственно на подводной лодке экипаж провел учение по приготовлению корабля к бою и походу, экстренному погружению и всплытию.

Данный комплекс учебных мероприятий является обязательным элементом курса боевой подготовки для экипажей подводных лодок.

Напомним, МО РФ проовдит учения на территории ЮВО,https://www.blackseanews.net/read/144565 в том числе и в оккупированном Крыму. Более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в этих учениях.



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