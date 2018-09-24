Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семены и его защитника адвоката международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова на приговор Железнодорожного районного суда Симферополя.

Подконтрольный оккупационным властям суд осудил журналиста на два с половиной года заключения условно с запретом заниматься публичной деятельностью, сообщает Новая газета.

«Мы рассчитываем на справедливое, в отличие от российское, судебное разбирательство. Мы считаем, что есть все основания для признания нарушений статей 10, 6 и 8 Европейской конвенции, то есть вмешательство в личную жизнь в ходе прослушки и обыска, несправедливое судебное разбирательство, когда суд удовлетворился заключениями экспертов ФСБ и отверг заключения специалистов защиты. И основаное: нарушение свободы слова, когда журналиста привлекли к уголовной ответственности за его т руд, за его статьи», — пояснил адвокат Семены Александр Попков.

Жалобу в ЕСПЧ подал сам Николай Семена вместе с Александром Попковым.

Как сообщалось, 22 сентября 2017 года «Железнодорожный райсуд» оккупированного Симферополя приговорил журналиста Николая Семену к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с запретом на ведение публичной деятельности на 3 года и испытательным сроком 3 года и обязательством является 2 раза в месяц для контроля во ФСИН. «Суд» признал Семену виновным в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

18 декабря «Верховный суд Крыма» смягчил приговор Николаю Семене в части дополнительного наказания: речь идет о запрете заниматься публичной деятельностью на 2 года, а не три, как было ранее в предыдущем решении «суда».

Напомним, Госдеп США призвал Россию снять обвинения в сепаратизме с крымского журналиста Николая Семены.

Книгу украинского журналиста Николая Семены "Крымский репортаж" - настоящая хроника оккупации Крыма и доносит правду о реальных событиях на полуострове в 2014-2016 годах, заявил Джемилев.