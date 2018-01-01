Газовые переговоры Украина-ЕС-Россия пройдут в Брюсселе 26 сентября

15:50 24.09.2018 0 комментариев Украина

Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Европейский Союз - Российская Федарация пройдут на высоком экспертном уровне 26 сентября в Брюсселе.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает РБК-Україна.

На переговорах будет обсуждаться вопрос транзита газа через Украину после 2019 года.

Напомним, по итогам переговоров в Берлине в середине июля была достигнута договоренность, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.

Как сообщалось, Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины.



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