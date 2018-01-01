Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Европейский Союз - Российская Федарация пройдут на высоком экспертном уровне 26 сентября в Брюсселе.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает РБК-Україна.

На переговорах будет обсуждаться вопрос транзита газа через Украину после 2019 года.

Напомним, по итогам переговоров в Берлине в середине июля была достигнута договоренность, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.

Как сообщалось, Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины.