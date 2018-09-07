Абхазия начала поставку щебня в оккупированный Россией Крым. Его планируют использовать при строительстве крупных инфраструктурных объектов аннексированного полуострова.

Об этом рассказал гендиректор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков, сообщает РИА Новости Крым.

"Мы оттуда (из Абхазии — РИА Новсти) привезли контракты и вот уже отправилось первое судно с щебнем из Абхазии. Это направление сейчас развивается", — сказал Волков.

По его словам, щебень будет использоваться при строительстве федеральной трассы "Таврида", в перспективе рассматривается возможность применения и при возведении подходов к железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Оккупанты в Крыму интенсивно ведут строительство четырехполосной трассы "Таврида", которая должна будет соединитьвосток и запад аннексированного полуострова.