Федеральное дорожное агентство назначило Кайрата Турсунбекова исполняющим обязанности начальника федерального казенного учреждения «Упрдор "Тамань", которое является заказчиком строительства моста через Керченский пролив.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, сообщает Крыминформ.

«С апреля 2015 года Кайрат Турсунбеков работал в ФКУ «Упрдор «Тамань» в должности заместителя главного инженера, а с декабря 2015 года – в должности заместителя начальника. В системе дорожного хозяйства Кайрат Турсунбеков работает с 2002 года, сразу после окончания Московского автомобильно-дорожного института. Прошел путь от дорожного рабочего до заместителя начальника управления», – говорится в сообщении.

ФКУ «Упрдор «Тамань» создано осенью 2014 года и выполняет функции государственного заказчика проектирования и строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В настоящий момент на балансе управления находится 43,1 километра федеральной автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь (км 102 – км 145, направление порт Кавказ) и 19 км федеральной автомобильной дороги А-290 (км 141 – км 160, Керченский мост). Одновременно управление продолжает реализацию проекта строительства железнодорожной составляющей моста через Керченский пролив.

Прежний начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Роман Новиков, руководивший учреждением с 2016 года, по данным пресс-службы Росавтодора, сегодня был представлен в качестве исполняющего обязанности начальника ФКУ «Центравтомагистраль».