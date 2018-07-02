Россия передаст ракетные комплексы С-300 сирийским военным, сбившим российский Ил-20.

14:30 24.09.2018 0 комментариев Россия

Россия передаст военным Сирии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 и оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной. обороны.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу​, сообщает РБК.

Такие меры, по мнению Шойгу, должны «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

ЗРК будет поставлен в республику в течение ближайших двух недель. С-300 должен усилить боевые возможности в связи с крушением сбитого российского самолета Ил-20.

Комплекс С-300 «способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», напомнил министр, отметив высокую защищенность от помех и скорострельностью С-300.

«В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300», — заявил Шойгу, подчеркнув, что к тому моменту комплекс уже был готов к отправке, а военнослужащие Сирии прошли необходимую подготовку. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — добавил глава Минобороны.

Кроме того, Россия оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны считают, что это гарантирует идентификацию сирийскими ПВО всех российских воздушных судов.

Напомним, сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль.



Ещё на эту тему:

17:25 14.09.2018
Россия отказалась от украинских комплектующих для военной техники
08:55 14.09.2018
Загоризонтные радиолокаторы России "накроют колпаком" всю Европу / Фото
09:44 30.08.2018
Корабли Каспийской флотилии отработали новую тактику против крылатых ракет
16:04 03.08.2018
Российская оборонка заявила что научила комплекс "Искандер-М" поражать морские цели
09:37 02.07.2018
ВМФ России принял на вооружение ракетный комплекс с "Булавой"
09:19 19.06.2018
Федерация американских ученых: Россия обновила хранилище ядерного оружия под Калининградом
12:59 08.06.2018
Создаваемый Минобороны РФ технополис на Черном море будет разрабатывать новое оружие за три года
18:29 07.06.2018
В России на создание нового вооружения предложили выделить еще 100 млрд рублей
13:56 01.06.2018
Первый экологичный и быстровозводимый технический парк для «Искандер-М» построили в Краснодарском крае
09:32 30.03.2018
Азербайджан забраковал российское оружие: ракеты не взрываются, боеприпасы не долетают, вертолеты ломаются
01:20 28.03.2018
Россия разместила крылатые ракеты на всех направлениях
16:18 21.03.2018
Черноморский флот России вооружат гравитационными противолодочными ракетами
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
Все новости страны
Армения Армения
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
18:15 20.09.2018
В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
12:26 21.09.2018
ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты, всего было подано 46 заявок
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
Все новости страны
Молдова Молдова
19:30 24.09.2018
"Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц
13:20 24.09.2018
Президент Молдовы временно отстранен от исполнения обязанностей
16:16 21.09.2018
МИД непризнанной ПМР прокомментировал заявление Додона по референдуму
19:07 20.09.2018
Молдавские пограничники обменялись опытом с коллегами из Украины
Все новости страны
Россия Россия
14:30 24.09.2018
Россия передаст ракетные комплексы С-300 сирийским военным, сбившим российский Ил-20.
10:55 24.09.2018
Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов
10:05 24.09.2018
В учениях разведки ВДВ РФ на Черном море участвуют Силы специальных операций Беларуси
08:30 24.09.2018
Уже в 2018 году США опередят Россию по добыче нефти - прогноз ОПЕК
Все новости страны
Румыния Румыния
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
Все новости страны
Турция Турция
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
Все новости страны
Украина Украина
19:03 24.09.2018
Швейцария отказала в визе "замминистру образования" из оккупированного Крыма
18:30 24.09.2018
В Крыму "суд" отложил рассмотрение апелляции на приговор политзаключенному Балуху
17:57 24.09.2018
В Севастополе на владельцев мини-гостиниц в зоне оползня завели уголовные дела
17:15 24.09.2018
Экипаж подлодки "Новороссийск" учился экстренно погружаться и всплывать
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс