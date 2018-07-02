Россия передаст ракетные комплексы С-300 сирийским военным, сбившим российский Ил-20.
|14:30 24.09.2018
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|Россия
Россия передаст военным Сирии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 и оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной. обороны.
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РБК.
Такие меры, по мнению Шойгу, должны «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».
ЗРК будет поставлен в республику в течение ближайших двух недель. С-300 должен усилить боевые возможности в связи с крушением сбитого российского самолета Ил-20.
Комплекс С-300 «способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», напомнил министр, отметив высокую защищенность от помех и скорострельностью С-300.
«В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300», — заявил Шойгу, подчеркнув, что к тому моменту комплекс уже был готов к отправке, а военнослужащие Сирии прошли необходимую подготовку. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — добавил глава Минобороны.
Кроме того, Россия оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны считают, что это гарантирует идентификацию сирийскими ПВО всех российских воздушных судов.
Напомним, сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль.
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