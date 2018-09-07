В Крыму после аннексии полуострова Россией наблюдается катастрофическая нехватка врачей и фельдшеров скорой помощи.

Об этом заявил т.н. "министр здравоохранения" в оккупированном Крыму Александр Голенко, передает REGNUM.

"За два года автопарк скорой помощи практически обновлен. Это более 150 машин, оснащенных новейшим медицинским оборудованием. К сожалению, у нас остается нехватка персонала врачей скорой помощи. Дефицит составляет 50%, есть дефицит фельдшеров — неукомплектованно до 20% бригад", — заявил Голенко.

Медицинские учебные заведения оккупированного Крыма не могут обеспечить кадрами работу республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, поэтому в 2018 году для работы на "неотложке"планируют увеличивать штат за счет специалистов с "материка".

В начале мая о нехватке кадров также заявил глава крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин.

"Если сообщить по результатам поступления кадров в прошлом году, то к нам в службу пришел только 1 врач и порядка 30 фельдшеров, которых мы обучили и которые имеют соответствующую квалификацию для работы на скорой", — заявлял он.

При этом он отметил, что сейчас поступления кадров за счет ресурсов Медакадемии Крыма вообще не ожидается, и «основной упор сделан на привлечение работников с территории Российской Федерации».

В то же время Астанкин подчеркнул, что в перспективе Центр собирается наращивать кадровый потенциал за счет собственных ресурсов — на базе Центра действует учебно-тренировочный отдел, оснащенный современным оборудованием на сумму почти 30 млн рублей.