За годы оккупации количество врачей "скорой" в Крыму сократилось наполовину
|13:57 24.09.2018
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|Крым
В Крыму после аннексии полуострова Россией наблюдается катастрофическая нехватка врачей и фельдшеров скорой помощи.
Об этом заявил т.н. "министр здравоохранения" в оккупированном Крыму Александр Голенко, передает REGNUM.
"За два года автопарк скорой помощи практически обновлен. Это более 150 машин, оснащенных новейшим медицинским оборудованием. К сожалению, у нас остается нехватка персонала врачей скорой помощи. Дефицит составляет 50%, есть дефицит фельдшеров — неукомплектованно до 20% бригад", — заявил Голенко.
Медицинские учебные заведения оккупированного Крыма не могут обеспечить кадрами работу республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, поэтому в 2018 году для работы на "неотложке"планируют увеличивать штат за счет специалистов с "материка".
В начале мая о нехватке кадров также заявил глава крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин.
"Если сообщить по результатам поступления кадров в прошлом году, то к нам в службу пришел только 1 врач и порядка 30 фельдшеров, которых мы обучили и которые имеют соответствующую квалификацию для работы на скорой", — заявлял он.
При этом он отметил, что сейчас поступления кадров за счет ресурсов Медакадемии Крыма вообще не ожидается, и «основной упор сделан на привлечение работников с территории Российской Федерации».
В то же время Астанкин подчеркнул, что в перспективе Центр собирается наращивать кадровый потенциал за счет собственных ресурсов — на базе Центра действует учебно-тренировочный отдел, оснащенный современным оборудованием на сумму почти 30 млн рублей.
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