Китуционный суд (КС) Республики Молдова в понедельник, 24 сентября, временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей.

КС отстранил Додона "для решения институционального кризиса, вызванного отказом главы государства назначать новых министров сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также здравоохранения, труда и социальной защиты»", -.передает ИНФОТАГ

С соответствующим запросом в КС обратились депутаты от Демократической партии (ДПМ) Серджиу Сырбу и Евгений Никифорчук, которые, однако, как и представители правительства, не явились на заседание суда.



Согласно вердикту, президент признан неспособным исполнять свои обязанности, поэтому министры могут быть назначены в данном конкретном случае председателем парламента Андрианом Канду или премьер-министром Павлом Филипом (и тот и другой зампредседателя Демпартии – «И»).

Действующий пророссийский президент Республики Молдова Игорь Додон по заданию из Москвы занимался обустройством фейкового государственного образования "Буджак", в состав которого должны были войти районы на юге Молдовы и часть Одесской области.

Как сообщалось ранее, в 2014 году пророссийский президент Республики Молдова Игорь Додон по заданию из Москвы занимался обустройством фейкового государственного образования "Буджак", в состав которого должны были войти районы на юге Молдовы и часть Одесской области.