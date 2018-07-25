Президент Молдовы временно отстранен от исполнения обязанностей
|13:20 24.09.2018
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|Молдова
Китуционный суд (КС) Республики Молдова в понедельник, 24 сентября, временно отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей.
КС отстранил Додона "для решения институционального кризиса, вызванного отказом главы государства назначать новых министров сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также здравоохранения, труда и социальной защиты»", -.передает ИНФОТАГ
С соответствующим запросом в КС обратились депутаты от Демократической партии (ДПМ) Серджиу Сырбу и Евгений Никифорчук, которые, однако, как и представители правительства, не явились на заседание суда.
Согласно вердикту, президент признан неспособным исполнять свои обязанности, поэтому министры могут быть назначены в данном конкретном случае председателем парламента Андрианом Канду или премьер-министром Павлом Филипом (и тот и другой зампредседателя Демпартии – «И»).
Действующий пророссийский президент Республики Молдова Игорь Додон по заданию из Москвы занимался обустройством фейкового государственного образования "Буджак", в состав которого должны были войти районы на юге Молдовы и часть Одесской области.
Как сообщалось ранее, в 2014 году пророссийский президент Республики Молдова Игорь Додон по заданию из Москвы занимался обустройством фейкового государственного образования "Буджак", в состав которого должны были войти районы на юге Молдовы и часть Одесской области.
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